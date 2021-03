MS proponuje nowelizację prawa w zakresie „ochrony dzieci”. Ziobro: Wbrew szaleństwom Brukseli

Jak stwierdził podczas konferencji prasowej szef MS Zbigniew Ziobro, w Brukseli toczą się dyskusje nad usunięciem takich słów jak „matka”, czy „ojciec”. – Nasza propozycja będzie stała na straży polskiej rodziny i zapobieganiu takim eksperymentom – powiedział, proponując nowelizację w tej sprawie.

Jak podkreślił podsekretarz stanu w MS Marcin Romanowski, chodzi o znowelizowanie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Projekt ma na celu zapobieganie wprowadzeniu w polskim prawie określeń, jakie mogą niebawem zostać nakazane w instytucjach europejskich – twierdzi. – Zdecydowaliśmy się potwierdzić normalność, czyli to, że małżeństwo to kobieta i mężczyzna, a rodzina to matka, ojciec i dzieci – dodał.

Jakie zmiany proponuje MS?

Urodzenie to pochodzenie dziecka od kobiety i mężczyzny – m.in. taka definicja ma się znaleźć w aktach urodzenia. Zagraniczne akty urodzenia będą miały moc dowodową w Polsce, ale nie wtedy, gdy dziecko będzie miało w takim akcie wpisane dwie matki, czy dwóch ojców.

– Nasza propozycja ma stać na straży, chroniąc to, co jest oczywiste dla ogromnej większości Polek i Polaków. Chronić polską rodzinę w jej dotychczasowym rozumieniu przed tego rodzaju pseudoeksperymentami, które w przyszłości miałyby prowadzić do tego, że do mamy nie będzie można się zwracać „mamo”, a do ojca „tato” – dodał Ziobro

– Wbrew szaleństwom Brukseli, która jest sterowana przez homoseksualne lobby. My chcemy, by słowa „matka” i „ojciec” pozostały i będziemy ich bronić – mówił. Projekt MS został przekazany do Kancelarii Premiera. Resort liczy na szybkie procedowanie.

