„Marszałek Witek samodzielnie decyduje”. Zamieszanie ws. immunitetu posłanki KO

Marta Golbik jest członkiem Komisji Finansów Publicznych. „Rzeczpospolita” przypomina, że posłanka w 2018 roku badała tzw. aferę Komisji Nadzoru Finansowego, a jedną z poruszonych przy okazji kwestii była sprawa wynajmu biurowca przy ul. Pięknej. Posłanka Golbik poruszyła ten wątek na konferencji prasowej, a za pomówionego uznał się mężczyzna działający w branży nieruchomości.

„Wytoczył on posłance sprawę cywilną, a warszawski sąd zobowiązał go do uzyskania zgody Sejmu na pociągnięcie jej do odpowiedzialności cywilnej, czyli do uchylenia immunitetu. Jednak zdaniem marszałek Sejmu Elżbiety Witek immunitet w tej sprawie nie obowiązuje” – podaje „Rzeczpospolita”.

Jak informuje wspomniane źródło, wniosek o uchylenie Marcie Golbik immunitetu w 2020 roku dwukrotnie zwróciła szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska, która działała z upoważnienia marszałek Elżbiety Witek. „Postępowanie w sprawie odpowiedzialności cywilnej za czyn objęty wnioskiem powinno się toczyć na zasadach ogólnych, bez potrzeby uzyskiwania zgody Sejmu" – cytuje słowa Kaczmarskiej „Rz”. Szefowa Kancelarii Sejmu dodała, że wypowiedzi posłów na konferencjach prasowych, a także wynikające z aktywności medialnej, są objęte ochroną immunitetową tylko wtedy, gdy bezpośrednio i wprost łączą się z wykonywaniem funkcji parlamentarzysty.

Marta Golbik: Marszałek Witek samodzielnie decyduje

Marta Golbik w rozmowie z „Rzeczpospolitą” podkreśla, że taki związek zachodzi. Wyjaśnia, że podczas konferencji prasowej przedstawiała odpowiedzi na jej pytania, które na sali sejmowej wygłosił Maciej Wąsik. – Za chwilę okaże się, że immunitet, zwłaszcza posła opozycji, do niczego nie służy, bo marszałek Witek samodzielnie decyduje, co mieści się w wykonywaniu funkcji posła, a co nie – komentuje.

Adwokat mężczyzny związanego z branżą nieruchomości przekazał, że jego klient złożył skargę „na bezczynność marszałka Sejmu RP” do WSA. Poinformował także, że w grudniu 2020 roku WSA uwzględnił skargę, ale marszałek złożyła kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

