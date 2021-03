Pytanie o zaimki postpłciowe i klęska Biedronia. „Jakbym rozmawiał gdzieś z Marsem”

– Lewica zawsze powinna być postępowa i iść z duchem czasu. Na to czekają nasi wyborcy – powiedział Robert Biedroń w programie „Kwadrans polityczny TVP1”. – Sprawdzę pana postępowość. Poproszę, żeby dla rozgrzewki prawidłowo użył pan w zdaniu zaimka „onu” lub „jenu”. To są rodzaje postpłciowe zaimków, czyli neutratywy. Proszę zdanie sformułować z zaimkiem „onu” lub „jenu” – zaproponowała Dorota Łosiewicz.

Robert Biedroń nie podjął się zadania. – Czas w tym programie jest zbyt cenny, żebyśmy wchodzili w takie rzeczy – odpowiedział. – Nie znam się na tym za bardzo. Wiem, że ludzie powinni mieć prawo do swojej tożsamości. Powinni mieć prawo do poszanowania swojej godności – komentował europoseł, a dalszą cześć wypowiedzi poświęcił trudnej sytuacji, z którą mierzy się Polska w dobie pandemii koronawirusa.

Lewica postuluje o to, żebyśmy mieli dobry plan wychodzenia z pandemii. Tego brakuje rządzącym, premierowi Morawieckiemu. Zajęci są zbyt sobą, zajęci są rozgrywkami wewnętrznymi – stwierdził Robert Biedroń.

Łosiewicz do Biedronia: Czy pan nie okaże się dziadersem?

– Rozumiem, że nowy język i to by nie wykluczać osób poprzez język, to nie są ważne kwestie? Nie wiem, co na to Rada Języka Neutralnego i kolektyw Rada Języka Neutralnego. Czy pan nie okaże się dziadersem po prostu? – zapytała Dorota Łosiewicz.

– Nie wiem, o czym pani w ogóle mówi. Przyznaję, że mam trochę takie połączenie, jakbym rozmawiał gdzieś z Marsem, bo żyjemy w Polsce, żyjemy na Ziemi, a tutaj prawdziwym dzisiaj problemem jest pandemia koronawirusa, a spory leksykalno-językowe są bardzo ciekawe – powiedział europoseł i dodał, że mimo to obecnie ta kwestia „głowy za bardzo mu nie zaprząta”.

