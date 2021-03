Platforma obiecuje: „Uzdrowimy Polskę”. Poznaliśmy „pakiet zdrowotny” PO

Powołanie do życia sieci stu szpitali, powszechne badanie zdrowia wszystkich Polaków, utworzenie szybkiej ścieżki dostępu do lekarzy oraz uruchomienie oddziałów rehabilitacji pocovidowej – to cztery główne punkty programu Platformy Obywatelskiej. Senator Beata Małecka-Libera zapewniała, że partia zadba o środki potrzebne na przeprowadzenie obiecywanych badań. Przewodniczący PO Borys Budka podkreślał, że dla jego ugrupowania „najważniejszy jest człowiek, a nie polityka, nie urzędy”.

W tym roku bez egzaminów na specjalizacje?

Przy okazji politycy PO wezwali też do zrezygnowania z tegorocznych egzaminów dla lekarzy, którzy przygotowują się do specjalizacji. Bartosz Arłukowicz podkreślał, że ich miejscem w czasie pandemii jest szpital, a nie sala egzaminacyjna. Warto przypomnieć, że uwolnienie potencjału ludzkiego poprzez odstąpienie lub przyspieszenie egzaminów to jeden z postulatów protestujących w tym tygodniu lekarzy rezydentów.

Uruchomiono też specjalną stronę internetową, na której wymieniono wszystkie postulaty Platformy Obywatelskiej, zgłaszane w ramach akcji #UzdrowimyPolskę.

Czytaj też:

Niedzielski o godzinie policyjnej: Jeśli nie będzie przesilenia, na pewno będziemy rozważać