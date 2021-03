Radosław Fogiel: To, że Arłukowicz przedstawia plan dla służby zdrowia, to kpina z Polaków

Przypomnijmy, że w minioną sobotę Platforma Obywatelska przedstawiła pakiet rozwiązań dla polskiej ochrony zdrowia. Jednym z przemawiających był europoseł, a w przeszłości minister zdrowia w rządzie PO-PSL Bartosz Arłukowicz. Główne propozycje, jakie padły z ust polityków opozycji to: oddzielenie szpitalnictwa covidowego od sieci szpitali, które będą leczyć pozostałe choroby, powszechne badanie zdrowia Polaków, utworzenie szybkiej ścieżki dostępu do specjalistów oraz uruchomienie oddziałów rehabilitacji pocovidowej.

– Krytyczny błąd to brak decyzji o sieci białych szpitali, chronionych w sposób szczególny przed wirusem, żeby móc ratować także życie i zdrowie tych, którzy chorują na przykład na raka. Przygotowujemy taką sieć, jeżeli nastąpią kolejne fale pandemii, by ratować tych, którzy umierają w ciszy, w samotności – mówił Arłukowicz.

Jego zdaniem, wyjściem z problemu niewystarczającej liczby lekarzy jest natychmiastowa rezygnacja z egzaminów ustnych dla lekarzy, którzy zdają specjalizację. Jednym ze zgłoszonych punktów było również umożliwienie pielęgniarkom samodzielnego szczepienia pacjentów, bez udziału lekarza.

Radosław Fogiel krytycznie o pomysłach PO

Do sobotnich propozycji PO odniósł się w Sygnałach dnia Polskiego Radia wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. – Propozycje PO można podzielić na trzy kategorie: rzeczy wprowadzone, rzeczy zapowiedziane przez PiS i nierealne obietnice lub absurdy. Sieć szpitali została już wprowadzona kilka lat temu. Diagnozowanie Polaków to plan Niedzielskiego, a szpitale, które leczą tylko pacjentów bez COVID-19 to nierealne. Problem jest w tym, że każdy pacjent musi być przetestowany, żeby przejść dalszą ścieżkę, gdzieś to trzeba przecież zrobić, tu się robi wąskie gardło – stwierdził.

Fogiel wskazał również, że umożliwienie pielęgniarkom samodzielnego szczepienia zostało storpedowane w Senacie. Jak jednak dodał, obecność lekarza pozwala na wzmocnienie bezpieczeństwa pacjenta. Wicerzecznik PiS nie zostawił także suchej nitki na Bartoszu Arłukowiczu. – To, że Arłukowicz przedstawia plan uzdrowienia służby zdrowia, to kpina z obywateli. Był ministrem zdrowia, jego politykę szpitalną mieliśmy okazję poznać na taśmach – stwierdził.

Poseł skrytykował również pakiet onkologiczny, za który odpowiadał Arłukowicz. – NIK wbiła w ziemię ten pomysł. Pakiet nie doprowadził do poprawy leczenia – ocenił.

