Wicerzecznik PiS odcina się od wiceministra. „Nie wiem, czy to puszczenie oczka do wyborców Brauna”

Marcin Warchoł, który prowadzi kampanię prezydencką w Rzeszowie, wielokrotnie występował bez maseczki. Polityk Solidarnej Polski tłumaczył, że nie łamał prawa, bo przemieszał się po terenach takich jak parki, gdzie nie trzeba nosić maseczki. Jego postawę skrytykował m.in. minister zdrowia Adam Niedzielski, a wiceszef MSWiA Maciej Wąsik straszył kolegę z rządu wizją mandatu. Słów krytyki wobec polityka nie szczędzili także przedstawiciele opozycji.

W końcu wiceminister sprawiedliwości „zmiękł” . W sobotę jego sztab „KW Marcin Warchoł Tadeusz Ferenc – Dla Rzeszowa” przekazał mediom oświadczenie, w którym kandydat zobowiązał się do noszenia maseczki „również w miejscach publicznych, gdzie nie ma takiego obowiązku” .

Fogiel o Warchole: To naganne i niezrozumiałe

Postawę członka rządu komentował w Popołudniowej rozmowie Radia Zet Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS. – Nie zamierzam się z tego tłumaczyć i wcale nie uważam, żebym był osobą, która ma się z tego tłumaczyć. Uważam, że to zachowanie naganne i całkiem niezrozumiałe – stwierdził.

– Nie wiem, czy to ma być jakieś puszczenie oczka do wyborców Grzegorza Brauna, który postuluje nienoszenie maseczek... Trudno mi tak naprawdę powiedzieć, ale uważam, że minister, członek rządu, powinien dawać przykład – mówił Fogiel. Pytany o to, czy minister, które nie stosuje się do obostrzeń, powinien ponieść konsekwencje, ocenił, że tak powinno się stać.

