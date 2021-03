Rzecznik PiS radzi posłance PO ws. ośmiu gwiazdek. „Kiedyś był podobny problem ze śledzikiem na Naszej Klasie”

Posłanka PO Jagna Marczułajtis-Walczak podzieliła się na Twitterze informacją od znajomej, która napotkała na WhatsAppie na niecodzienną trudność. Kobieta twierdziła, że nie mogła wpisać ośmiu gwiazdek w kombinacji 5+3. To popularny w internecie symbol wulgaryzmu wymierzonego w kierunku Prawa i Sprawiedliwości.

Fogiel ma radę dla Marczułajtis-Walczak

„To jakiś zakazany kod czy co? Ciekawe?! Jakaś cenzura czy co? Tez tak macie?” – dopytywała Marczułajtis-Walczak. Odpowiedź przyszła z nieoczekiwanej strony – od wicerzecznika PiS-u. Radosław Fogiel żartobliwie „poradził” koleżance z sejmowych ław (i jej koleżance):

Kiedyś był podobny problem ze śledzikiem na Naszej Klasie. Pomagało wpisanie specjalnego kodu

Śledzik na Naszej Klasie

O co chodzi ze śledzikiem na Naszej Klasie? Było to narzędzie, dzięki któremu można było poinformować świat, co się u nas dzieje, a także być na bieżąco z tym, co u znajomych. Gdy funkcjonalność zaczęła irytować użytkowników, powstał trend na wpisywanie różnych wymyślnych formuł, które rzekomo miały doprowadzić do wyłączenia „śledzika”. Jak łatwo się domyślić, te tricki nie tylko nie działały, ale też przyczyniały się do zwiększenia liczby spamerskich wiadomości, które widzieli użytkownicy.

