Sławomir Nitras usłyszy zarzuty? Jest wniosek o uchylenie immunitetu

Prokuratura Okręgowa w Warszawie zamierza postawić posłowi KO Sławomirowi Nitrasowi zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej drugiego posła, który pełnił obowiązki służbowe związane z wykonywaniem mandatu poselskiego. „Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Sławomira Nitrasa został przekazany Marszałkowi Sejmu” – czytamy na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.

Do zdarzenia doszło 27 października 2020 roku na sali posiedzeń Sejmu, a nagranie, na którym widać przebieg incydentu, zostało udostępnione w mediach społecznościowych. „Sławomir Nitras podszedł niespodziewanie do posła Wiesława Krajewskiego i bez powodu z impetem popchnął go oboma rękoma. Ten uchronił się przed upadkiem tylko dlatego, że w porę chwycił się oparcia ławy poselskiej” – relacjonuje Prokuratura Krajowa.

Nitras usłyszy zarzuty? Jest wniosek o uchylenie immunitetu

W dalszej części komunikatu podano, że z zeznań świadków wynika, że „do wybuchu agresji posła nie było żadnego powodu”. „Uchylenie immunitetu Sławomirowi Nitrasowi pozwoli na przedstawienie mu zarzutu popełnienia przestępstwa o charakterze chuligańskim” – informuje Prokuratura Krajowa.

„W październiku 2020 roku do Sejmu trafił już wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Nitrasa do odpowiedzialności karnej za naruszenie nietykalności cielesnej dwóch posłów i zmuszanie dziennikarza do zaniechania interwencji prasowej” – podano na zakończenie komunikatu.

