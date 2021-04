„Czeka już tylko na podpis”. Jarosław Kaczyński o raporcie podkomisji Antoniego Macierewicza

Jak co roku, przed kolejną rocznicą katastrofy smoleńskiej, powraca temat końcowego raportu podkomisji, którą zawiaduje Antoni Macierewicz. Niedawno Małgorzata Wassermann wyraziła rozczarowanie dokonaniami podkomisji smoleńskiej i nie wykluczyła, że należałoby przeprowadzić audyt jej prac.

O zbliżającej się 11. rocznicy katastrofy i pracach podkomisji mówił także na spotkaniu z klubami „Gazety Polskiej” wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński. – Pozwolę sobie przestrzec przed jednym – nie należy tutaj myśleć rocznicami. My się zbliżamy w tej chwili do 11. rocznicy, ale to nie powinna być data, która determinuje moment ujawnienia prawdy – mówił polityk, którego wypowiedzi ze spotkania przytacza portal niezalezna.pl.

Jarosław Kaczyński o katastrofie smoleńskiej: Czeka już tylko na podpis

Prezes Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie podkreślał, że ewentualne efekty prac podkomisji, raporty, nie muszą być ujawniane w okolicach rocznicy. – Prawdę można ujawnić wtedy, gdy mamy ją już na pewno i gdy nikt, kto myśli racjonalnie, odwołuje się do racjonalnych argumentów, nie będzie w stanie jej podważyć – powiedział Kaczyński, zaznaczając, że ważna jest „merytoryczna część”.

Pytany o raport podkomisji Antoniego Macierewicza, Kaczyński odparł: – Czeka już tylko na podpis.

