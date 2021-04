Paweł Kukiz i Jarosław Gowin podpiszą porozumienie. Co będzie zawierać?

Postulaty, na których zależy Kukizowi to kwestie, które przedstawia odkąd tylko pojawił się w polityce. Są to: zmiany w kodeksie wyborczym i popieranie ordynacji mieszanej w wyborach do Sejmu, wprowadzenie sędziów pokoju do polskiego wymiaru sprawiedliwości i przegłosowanie ustawy antykorupcyjnej.

Porozumienie Gowina chce z kolei m.in. dążyć do wzmocnienia roli samorządów. Jak podkreśla RMF FM, wspomniane porozumienie będzie dotyczyło wyłącznie tych postulatów, pod którymi podpiszą się Gowin i Kukiz. Współpraca nie będzie oznaczać zgodności w innych sprawach – czytamy.

Kolejna koalicja w wydaniu Kukiza

Przypomnijmy, że to już drugie podejście Kukiza do realizowania swoich postulatów we współpracy z inną partią. Pod koniec zeszłego roku rozpadła się koalicja, jaką Kukiz zawarł z Polskim Stronnictwem Ludowym. W minionych wyborach parlamentarnych, to właśnie z list PSL startowali politycy z ugrupowania Kukiza. Sielanka nie trwała jednak długo. Ugrupowania nie rozstały się bowiem w pokojowej atmosferze. Później Kukiz informował, że rozmawia z Jarosławem Kaczyńskim o swoich postulatach, licząc na ich poparcie.

