„Twardy” PiS mimo niechęci poparł Morawieckiego. „Kaczyński kazał wyciszyć atak Wiadomości”

– PiS planuje kongres na czerwiec, co może być doskonałą okazją albo do ugruntowania pozycji premiera, który ocali Polskę w trudnym czasie i wyjdzie z Nowym Ładem, albo do jej podkopania, jeśli sytuacja ze szczepieniami i gospodarką będzie zła. Dlatego ziobryści chyboczą łódką i zaatakowali człowieka premiera Pawła Borysa – mówi nasz informator.

Jak ustalił „Wprost” po materiale „Wiadomości” TVP o wyłudzeniach z tarczy antykryzysowej Polskiego Funduszu Rozwoju, jakich dopuścili się właściciele agencji towarzyskich, a który był ewidentnym uderzeniem w Pawła Borysa, wiązanego z premierem, tzw. zakon PC, mimo niechęci do Matusza Morawieckiego, stanął po jego stronie. – Kaczyński kazał wyciszyć atak Wiadomości – mówi nasz rozmówca. Inny dodaje, że poparcie dla szefa Polskiego Funduszu Rozwoju w mediach społecznościowych wyrazili politycy z „twardego PiS-u”. – Zakon PC przyklasnąłby atakom na Borysa, bo oni nie rozumieją gospodarki, uważają, że PFR źle działa. Patrzą na to z pozycji osób, które działały w opozycji, a teraz po latach wolnej Polski bogacą się na tym banksterzy. Ale tym razem zrozumieli, że w tak trudnym okresie nie należy podgrzewać konfliktów – mówi nasz rozmówca.