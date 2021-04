„Niedyskrecje parlamentarne”: Nowaka nie udało się złamać psychicznie, Morawiecki robi przysługę Orbanowi, Grodzki jak król

W Europarlamencie zebrała się grupa posłów Zjednoczonej Prawicy, którzy są niezależni finansowo, zatem bardziej skłonni do mówienia, co naprawdę myślą. A przy okazji dosyć niechętni premierowi. Im spotkanie Morawieckiego z Orbanem i Salvinim niezbyt przypadło do gustu – słyszymy w Zjednoczonej Prawicy.

Wpadka rządu z otwarciem rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19 dla czterdziestolatków nie wpłynęła na zaufanie Jarosława Kaczyńskiego do Mateusza Morawieckiego. – Premier nieustannie stawiany jest przez prezesa za wzór innym politykom. Im więcej kłopotów generują inni, na przykład Porozumienie czy Solidarna Polska, tym bardziej Morawiecki jest doceniany jako ten, który wszystko potrafi załatwić. Taki prymusik – mówi nasz rozmówca ze Zjednoczonej Prawicy.