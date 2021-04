Kaczyński bez ogródek: Gdyby Morawiecki nie miał mojego zaufania, nie byłby tym, kim jest

Wywiad „Gazety Polskiej” z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim ma się ukazać w środę 7 kwietnia. Już dziś serwis Niezalezna.pl publikuje fragmenty rozmowy. Jak czytamy, prezes PiS liczy na dokończenie obecnej kadencji, a także wygraną w kolejnych wyborach parlamentarnych. Czy uda mu się to osiągnąć, skoro w Zjednoczonej Prawicy aż trzeszczy od konfliktów?

– Może dojść do wydarzeń, które doprowadzą do skrócenia kadencji. Ale żeby była jasność – nie prognozuję wcześniejszych wyborów. Jedynie nie wykluczam takiej ewentualności. Jesteśmy zdeterminowani, by dokończyć tę kadencję jako formacja sprawująca rządy. Będąc w koalicji, zawsze trzeba być przygotowanym na jakieś perturbacje. Ale nawet gdyby odpadło kilka głosów, to wydaje mi się, że znalazłyby się nowe. Zatem nasz cel – wybory w przewidzianym konstytucyjnie terminie, w 2023 r., i kolejna kadencja – jest osiągalny – mówił.

Jarosław Kaczyński: Gdyby Morawiecki nie miał mojego zaufania, nie byłby tym, kim jest

Jarosław Kaczyński wypowiedział się również na temat premiera Mateusza Morawieckiego. – Ma moje poparcie i zaufanie, bo gdyby nie miał, to nie byłby tym, kim jest. Na razie moje wsparcie mu to gwarantuje, choć oczywiście może się tak wydarzyć, że mój głos nie będzie miał takiego znaczenia – powiedział.

Dopytywany o Nowy Ład, który ma przedstawić premier, Kaczyński wyraził żal, że nie popiera go cały obóz władzy.

