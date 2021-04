Hołownia jak Petru? Lider Polski 2050 odpowiada: Wiem, który polityk wymyślił tę narrację

Szymon Hołownia podkreśla, że nie żałuje decyzji o zaszczepieniu. W TVN24 stwierdził też, że wie, który polityk opozycji ukuł porównanie jego sprawy do osławionego lotu Petru na Maderę. – Pracowicie, cały wieczór to stukał, później podjęła to TVP – powiedział.

Szymon Hołownia, lider Polski 2050, w TVN24 musiał po raz kolejny zmierzyć się z pytaniami o swoje niedawne szczepienie. 44-letni Hołownia dostał termin na szczepienie przeciwko koronawirusowi w trakcie zamieszania z rejestracją 1 kwietnia (które miało być wywołane błędem). Spadła na niego za to fala krytyki, choć znaleźli się też obrońcy (prezydent Andrzej Duda). Pojawiły się też krytyczne materiały na temat Hołowni w TVP Info czy „Wiadomościach”, a w sieci wiele osób porównywano decyzję Hołowni do osławionego lotu Ryszarda Petru na Maderę, gdy ówczesny lider Nowoczesnej wyleciał z kraju, choć posłowie opozycji protestowali w Sejmie. Hołownia o porównaniach do Petru: Wiem, kto to porównanie wymyślił Szymon Hołownia w „Faktach po Faktach” podkreślał, że nie żałuje, że skorzystał ze szczepienia. Katarzyna Kolenda-Zaleska wspomniała jednak o narracji o Maderze i dopytywała: – Czy utracił pan wiarygodność, czy nie? Lider Polski 2050 odparł: – Nie, zupełnie nie. To jest też taka narracja (o Maderze – red.), którą, akurat doskonale wiem, który z posłów opozycji, wymyślił i później bardzo pracowicie, cały wieczór to stukał. Później podjęła to TVP. Szymon Hołownia stwierdził, że w sprawie jego szczepienia doszło do swego rodzaju współpracy wśród polityków opozycji. – Doszło tu do takiej bardzo radykalnej współpracy zjednoczonej opozycji (...), choć byli tacy, którzy dzwonili z wyrazami wsparcia i mówili, by się tym hejtem nie przejmować. Dalej polityk dowodził, że jego krytycy „poszli do TVP” i opowiadali różne rzeczy na jego temat. – Gdybym czuł się winny, to bym na ten temat milczał – podsumował. Czytaj też:

PiS i Solidarna Polska w Sejmie, kiepskie wieści dla Porozumienia. Nowy sondaż partyjny