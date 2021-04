„Narodowa blokada schodów Jarosława”. Osiem demonstracji w rocznicę katastrofy smoleńskiej

11. rocznica katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem odbywać się ma w ścisłym reżimie sanitarnym i w znacznie skromniejszej wersji niż w latach ubiegłych. Już w 2020 roku wiele kontrowersji wzbudził fakt, że w momencie ogólnokrajowego lockdownu na placu Piłsudskiego obecnych było więcej osób, niż przewidywał to dozwolony wówczas limit. Politycy PiS nie mieli wówczas maseczek, nie zachowywali dystansu społecznego, a razem z nimi był też członek rodziny prezesa partii. Policja tłumaczyła wówczas swoją bierność wykonywaniem przez polityków „swoich zadań w ramach pełnionych urzędów i funkcji”.

Okrojone obchody rocznicy smoleńskiej

W tym roku obchody rocznicy mają ograniczać się do mszy świętej o 8 rano w kościele seminaryjnym na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Następnie delegacje państwowe w okrojonym składzie złożą kwiaty i wieńce przed pomnikami na placu Piłsudskiego. Jak przekazała Onetowi rzeczniczka PiS Anita Czerwińska, „formalnie będzie to uroczystość państwowa, której organizatorem jest Ministerstwo Obrony Narodowej i to ono dopracowuje szczegóły jej przebiegu”. Delegacje udadzą się też na cmentarze, by złożyć wieńce na grobach ofiar katastrofy tupolewa. O godzinie 19 w Archikatedrze Warszawskiej na Starym Mieście odbędzie się msza kończąca obchody.

Uroczystości zaplanowane na 10 kwietnia będą starali się zakłócić głównie przedstawiciele przedsiębiorców, którzy protestują przeciwko kolejnym lockdownom i zamykaniu gospodarki. Na osiem zorganizowanych w okolicy manifestacji, sześć przygotowują osoby związane ze Strajkiem Przedsiębiorców. Hasło ich działań to „Narodowa blokada schodów Jarosława”. Można wyczytać z niego jasną sugestię, dotyczącą planów manifestantów.

„Jarek zabrałeś nam wolność, my zabierzemy ci rocznicę. Wszyscy razem 10.04 do Warszawy na słynne schody! Czas, aby to ludzie zaczęli odbierać rządzącym ich wolność. Zrobimy im lockdown na schody. Bądźmy razem przeciw rządzącym! Czas na działania, czas na ruch obywateli” – czytamy w opisie wydarzenia na Facebooku.

Tanajno wymienia trzy cele strajkujących

Paweł Tanajno ze Strajku Przedsiębiorców podkreślał, że mają oni trzy cele: zablokować przyjazd Jarosława Kaczyńskiego, dać mu znać o swojej obecności i pozwolić wykrzyczeń niezadowolonym przedsiębiorcom swoje krzywdy. – W demonstracjach mają uczestniczyć przedsiębiorcy, których ta władza doprowadza do ruiny, ale nie tylko. To po prostu przeciwnicy autokratycznych rządów. A część z nich chce nawet okupować pomnik smoleński, by zwrócić uwagę na to, co dzieje się w tym kraju. Czy się to uda, przekonamy się 10 kwietnia – mówił Onetowi.

