Kulisy konfliktu w rządzie. „Kaczyński pogonił Ziobrę do pracy, Gowin na celowniku”

W marcu było ciśnienie na usunięcie Zbigniewa Ziobry z rządu, teraz Jarosław Kaczyński postanowił go pogonić do pracy. W stosunku do Jarosława Gowina prezes PiS nie zmienił zdania, a nawet po ostatnich głosowaniach w Sejmie zaostrzył swoją retorykę i utwierdził się w decyzji, że trzeba się z nim rozstać – mówi „Wprost” polityk znający kuluary rozmów pomiędzy koalicjantami ze Zjednoczonej Prawicy.

Ostatnie napięcia w Zjednoczonej Prawicy i wywiad Jarosława Kaczyńskiego dla „Gazety Polskiej Codziennie” wywołały lawinę spekulacji na temat możliwości przeprowadzenia wcześniejszych wyborów. Znany polityk ZP, który zna kulisy rozmów prezesa PiS z koalicjantami twierdzi, że Jarosław Kaczyński słynie z tego, iż „nie boi się wyborów i zawsze je rozważa”. Ale w tym przypadku stawia na kolejne trzy lata kadencji z napięciami ze strony partii, które współtworzą rząd z PiS.