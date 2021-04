Szokujący wpis Młodej Lewicy. Porównali Balcerowicza do... Mengele. Teraz przepraszają

Choć wpis został już usunięty, wielu użytkowników Twittera skopiowało go i i prezentuje ku przestrodze. Młoda Lewica zamieściła zaproszenie na wydarzenie Młodzież vs. Politycy. „Rzecznik Prasowy Młodej Lewicy Wojciech Vincent Sawoniewicz skonfrontuje Leszka B. – Mengelego polskiej gospodarki odpowiedzialnego za hekatombę 1990 roku!” – głosiło zaproszenie na wydarzenie. Wspomniany Leszek B. – to Leszek Balcerowicz, któremu zamazano oczy, przedstawiając jako przestępcę i porównując do nazistowskiego zbrodniarza Josefa Mengele.

Oburzenie po wpisie Młodej Lewicy

Wpis spotkał się z błyskawiczną odpowiedzią. „Czy wam całkiem odbiło? Proponuje uzupełnić wiedzę historyczną: w kwestii kim był Mengele i w kwestii stanu gospodarki Polski w 1989 roku. Oczekuję od liderów Lewicy przeprosin za ich młodych dla Leszka Balcerowicza” – napisała posłanka KO Katarzyna Lubnauer.

„Młody troglodyta z Młodej Lewicy powinien przeprosić żyjących więźniów Auschwitz za porównanie z Mengele oraz podziękować Balcerowiczowi za to, że żyje w dostatniej i bezpiecznej Polsce, po czym grzecznie wróć do książek” – dodał poseł Piotr Borys.

Wpis usunięty. Młoda Lewica się tłumaczy

Młoda Lewica zdążyła już usunąć szokujący wpis. Zamieściła również oświadczenie, w którym przeprosiła za publikację postu.

Młodzieżówka tłumaczy się, że „wpis nie wyraża opinii stowarzyszenia i został wstawiony bez wymaganej akceptacji pionu medialnego”. „Osoba odpowiedzialna za sytuację została usunięta z pełnionej w Młodej Lewicy funkcji” – czytamy.

