Skandal podczas obrad rady miasta Krakowa. „Skur***** Hawranek jeb***”

„Gazeta Krakowska” i radni, którzy zwracają uwagę na incydent nie mają wątpliwości, że doszło do skandalu. Gdy podczas obrad rady miasta Krakowa na mównicę wchodził radny Koalicji Obywatelskiej Andrzej Hawranek, w głośnikach wybrzmiały wulgaryzmy pod jego adresem.

"Skur***** Hawranek jeb***" – powiedziała osoba, która prawdopodobnie nie była świadoma, że jej słowa są nagrywane. Radni pracują bowiem hybrydowo – część osób bierze udział w obradach na miejscu, a część zdalnie. W sesji uczestniczą też mieszkańcy, którzy zabierają głos podczas dyskusji.

Radny rozpoznał osobę, która go obraziła

Gazeta podkreśla, że nie ma jasności, kto wypowiedział szokujące słowa. Jasne jest, że był to mężczyzna. Pytanie tylko, czy to radny, czy mieszkaniec miasta, który pojawił się na obradach w kontrze do działaczy Koalicji Obywatelskiej.

Sam radny Hawranek poinformował, że wie, kim jest tajemnicza osoba. – Zidentyfikowałem głos tej osoby i zwracam się z wnioskiem formalnym o zabezpieczenie nagrań i dostarczenie ich do komisji dyscyplinarnej. Proszę komisję o podjęcie stosownych kroków. Ja się zastanowię nad osobistymi krokami w związku z pomówieniem mojej skromnej osoby. Głos z nagrania bez ingerencji służb jest stosunkowo łatwy do namierzenia – powiedział radny.

