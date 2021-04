Koronawirus w Polsce. Konferencja Dworczyka, Niedzielskiego, Zagórskiego

Podsumowanie konferencji prasowej Michała Dworczyka, Adama Niedzielskiego i Marka Zagórskiego:

Minister zdrowia przekazał najnowsze dane o epidemii koronawirusa w Polsce. W ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 28 tys. nowych przypadków zakażeń. Odnotowano ponad 700 zgonów.

Michał Dworczyk poinformował o poszerzeniu listy zawodów z uprawnieniami w zakresie kwalifikacji i wykonywania szczepień przeciwko COVID-19. Szef KPRM komentował także współpracę z samorządowcami w ramach Narodowego Programu Szczepień.



10:28 Zakończyła się konferencja prasowa Michała Dworczyka, Adama Niedzielskiego i Marka Zagórskiego. Dziękujemy za śledzenie relacji we Wprost.pl. 10:24 Przypomnijmy - w czasie konferencji minister zdrowia przekazał najnowsze dane dotyczące epidemii koronawirusa w Polsce.



Niedzielski: Dzisiaj 28 tys. nowych zakażeń koronawirusem i ponad 700 zgonów 10:19 - Jesteśmy w dialogu z samorządowcami. To, ile jest dostępnych szczepionek, można zweryfikować na stronie rządu - powiedział Michał Dworczyk. 10:17 Ile jest wolnych terminów na szczepienia do końca kwietnia?



- Są takie miejsca w Polsce (...), gdzie tych terminów w tej chwili jest mało i dopiero zapisy będą prowadzone na maj - powiedział Michał Dworczyk. - W Warszawie bez większych problemów można się zapisać na szczepienie jeszcze w kwietniu - kontynuował polityk. 10:14 Michał Dworczyk, odpowiadając na pytanie o współpracę rządu z samorządami, apelował o to, aby różne środowiska łączył wspólny cel.



Dworczyk odpowiada Trzaskowskiemu: Ważmy słowa, których używamy 10:09 Kiedy pierwsze szczepionki Johnson & Johnson dotrą do Polski?



W najbliższą środę ok. 120 tys. sztuk powinno przyjechać do Polski, a do końca miesiąca dotrze do Polski ponad 300 tys. sztuk tej szczepionki -- powiedział Michał Dworczyk. 10:08 Zaczynają się pytania od dziennikarzy. 10:07 Chcę zaapelować, żeby zwracać uwagę na to, że zapisy dla kolejnych roczników zaczynają się w konkretnych dniach i nie ma możliwości zapisywania się wcześniej - ale każdy rocznik może zapisywać się również później, nie tylko w dniu rozpoczęcia zapisów - powiedział Marek Zagórski. twitter.com 10:05 Głos zabiera Marek Zagórski. 10:04 - Dzisiaj rano w MZ odbył się sztab. Analizowaliśmy informacje dotyczące ośrodka w Rzeszowie, gdzie doniesienia wskazywały na stosowanie jednorazowych strzykawek wielokrotnie - powiedział Adam Niedzielski. - My te informacje traktujemy bardzo poważnie. Poprosiłem o wyjaśnienie tej sytuacji w trybie kontrolnym - dodał minister zdrowia. 10:01 W międzyczasie Ministerstwo Zdrowia opublikowało dzienny raport o koronawirusie.



twitter.com 9:57 Chcemy poszerzyć grupę osób, które będą mogły kwalifikować do szczepienia. Opracowaliśmy również nowy, wystandaryzowany kwestionariusz kwalifikacji dostosowany do ryzyk związanych z potencjalnymi powikłaniami - powiedział Adam Niedzielski.



twitter.com 9:56 Dzisiaj będzie odnotowanych ponad 28 tys. przypadków zachorowań i ponad 700 zgonów - przekazał Adam Niedzielski na konferencji prasowej. 9:55 Głos zabiera minister zdrowia. 9:53 Panie prezydencie (Rafale Trzaskowski - red.) - nie my, nie wy - gramy jako jedna drużyna. Działamy wspólnie, żeby jak najszybciej zaszczepić Polaków - powiedział Michał Dworczyk, odnosząc się do aktywności medialnej Rafała Trzaskowskiego. - Działajmy razem - zaapelował szef KPRM.



Rząd zmienił terminy ws. szczepień, Trzaskowski nie kryje irytacji: Ze slajdów się dowiedzieliśmy! 9:50 Musimy równomiernie dopasować punkty do potrzeb i rozmieszczenia ludności w kraju - powiedział Michał Dworczyk, komentując plany powstawania nowych punktów szczepień przeciw COVID-19. 9:47 - Cały czas mamy ten sam problem - za mało szczepionek. Dziś nasz system przez brak dostaw wykorzystuje tylko 40 proc. swoich możliwości - podkreślił Michał Dworczyk. 9:44 Mamy ponad 6,5 tys. punktów, które od stycznia realizują szczepienia przeciw COVID-19 - powiedział szef KPRM i podziękował osobom zaangażowanym w proces szczepień. 9:42 Od poniedziałku od północy osoby urodzone w 1962 roku będą mogły rejestrować się i umawiać się na szczepienia - przypomniał Michał Dworczyk. 9:41 twitter.com 9:40 - Pojawił się dzisiaj materiał informacyjny w jednym z dzienników. "Rz" napisała, że w Polsce utylizujemy dużo szczepionek i chciałbym zdementować tę informację - powiedział Michał Dworczyk i dodał, że Polska ma jeden z najniższych wskaźników utylizacji szczepionek w całej Europie. 9:38 Publikujemy dzisiaj uproszczoną kwalifikację, polegającą wyłącznie na wypełnieniu karty kwalifikacyjnej - to prosty kwestionariusz, który wypełnia pacjent. Jedynie jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, pacjent będzie kierowany do lekarza - powiedział Michał Dworczyk.



twitter.com 9:37 - Dzisiaj zostanie opublikowane rozporządzenie pana ministra zdrowia, dzięki któremu (...) poszerzymy dostęp do szczepień i do kwalifikacji do szczepień dla szeregu nowych zawodów - kontynuował szef KPRM.



twitter.com 9:35 - Chcielibyśmy przedstawić bieżące informacje dotyczące Narodowego Programu Szczepień - powiedział Michał Dworczyk. 9:34 Rozpoczyna się konferencja konferencja prasowa ministra-członka Rady Ministrów, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz sekretarza stanu w KPRM Marka Zagórskiego. 9:25 twitter.com

Koronawirus w Polsce

Dotychczas w Polsce zostało potwierdzonych 2 499 507 przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu powikłań wywołanych przez COVID-19 zmarło 56 659 osób.

W ramach Narodowego Programu Szczepień zostało wykonanych 4 909 987 szczepień pierwszą dawką i 2 090 085 szczepień drugą dawką. Dotychczas zutylizowano 7 769 dawek szczepionki. Wystąpiło 5 695 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Konferencja prasowa Dworczyka, Niedzielskiego, Zagórskiego

Na godz. 9:30 została zapowiedziana konferencja prasowa szefa KPRM Michała Dworczyka, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i sekretarza stanu w KPRM Marka Zagórskiego. W komunikacie prasowym zapowiadającym to wydarzenie nie został wskazany konkretny temat spotkania.

Dwa dni wcześniej, w środę 7 kwietnia, Adam Niedzielski ogłosił (zgodnie z zaleceniami Rady Medycznej) przedłużenie obecnie obowiązujących restrykcji o niecałe dwa tygodnie. Oznacza to, że lockdown potrwa co najmniej do 18 kwietnia.

