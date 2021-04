Donald Tusk o Smoleńsku: Piloci byli poddani presji. „Już nie będę delikatny wobec PiS i Jarosława Kaczyńskiego”

– Nie mówiłem o tym publicznie, ale Lech Kaczyński mówił po incydencie gruzińskim, że będzie sam podejmował decyzje, podczas gdy będzie korzystał z służbowego samolotu. Nie mówiłem o tym, bo nie wypadało, ale ile można słuchać tego jątrzenia? – dodał Tusk.

Donald Tusk był pytany w „Faktach po Faktach” o zbliżającą się 11. rocznicę katastrofy prezydenckiego tupolewa. Tusk, który w tamtym czasie był premierem, jest jedną z najczęściej wymienianych przez środowisko związane z PiS osób odpowiedzialnych za niedopatrzenia w wyjaśnianiu przyczyn katastrofy.

Donald Tusk: Nie mogę słuchać dłużej tego jątrzenia

– Powiem wprost, bo nie mogę słuchać dłużej tego jątrzenia, piloci byli poddani presji i to jednoznacznie wynika ze wszystkich ustaleń. Ja przez delikatność do tego tematu byłem powściągliwy, powiedzmy sobie jasno: przyczyny katastrofy zostały już wyjaśnione – powiedział.

– Należy oczekiwać od Jarosława Kaczyńskiego, żeby przerwał grę Smoleńskiem. Szybko okazało się, że dla szaleńców lub cyników to jest sposób na wojnę domową. Ponury spektakl "dochodzenia do prawdy". Prawda o katastrofie została wyjaśniona, raport ją wyjaśnił. Pozostały wątpliwości o charakterze politycznym. Staraliśmy się unikać kwestii niewyjaśnionych, np. telefonu między braćmi Kaczyńskimi, staraliśmy się, żeby tego nie upolityczniać, ale teraz przekroczono umiar już całkowicie. Kłamstwem jest, że oddaliśmy śledztwo Rosji, polska prokuratura przecież dalej je prowadzi – emocjonował się Tusk.

– Wojenny smoleński spektakl trwa, oni to ciągle kontynuują, przez tow Polsce jest od 11 lat zimna wojna domowa. Ja już nie będę delikatny wobec PiS i Jarosława Kaczyńskiego. On ponosi odpowiedzialność za te spiski, ale sam wie, jak sam jest odpowiedzialny za to, co się w Smoleńsku wydarzyło – dodał.

