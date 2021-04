Donald Tusk apeluje w sprawie Sławomira Nowaka. Nazwał go więźniem politycznym

Sławomir Nowak od dziewięciu miesięcy jest w areszcie. Pojawiają się doniesienia, że jest tam trzymany, bo prokuratura chce go złamać. To go czyni więźniem politycznym – powiedział Donald Tusk w apelu na koniec „Faktów po Faktach” w TVN24.