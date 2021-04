Donald Tusk: Dudzie brakuje jedynie szalika i zaśpiewania „Polacy, nic się nie stało”

Przypomnijmy, że w piątek odbyło się posiedzenie Rady Gabinetowej. – Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski poinformowali mnie, że sytuacja wygląda lepiej niż się spodziewali – relacjonował prezydent Andrzej Duda po zakończeniu spotkania.

Donald Tusk: To zawstydzające słowa

Do słów prezydenta odniósł się w „Faktach po Faktach” TVN24 były premier i były szef Rady Europejskiej, a obecnie przewodniczący EPL Donald Tusk. – To są zawstydzające słowa. Jeśli prezydenta stać jedynie na to, żeby powiedzieć, że jest nieźle... to brakuje jedynie szalika i zaśpiewania „Polacy, nic się nie stało”. Można zacytować Górskiego: Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?„ – ironizował Tusk.

Były premier odniósł się również do wypowiedzi lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego, który krytykował unijne negocjacje w sprawie szczepionek. – Nie wiem, jakie doświadczenie negocjacyjne w sprawie szczepionek ma Kaczyński, ale Bogu dzięki, prezes PiS nie odpowiadał za ten proces. To już zaczyna być irytujące, bo atakuje się Unię, kiedy dzięki niej mamy szczepionki – mówił.

– Wypowiedzi Kaczyńskiego są oburzające, bo ja bym się od wicepremiera ds. bezpieczeństwa chciał dowiedzieć, co się stało, że my jesteśmy na szczycie rankingów w kwestii m.in. liczby ofiar. To pytanie musi ktoś postawić: Dlaczego władze są bezradne i skoncentrowane na czymś zupełnie innym? Rządzący w lekkomyślny i bezczelny sposób nas informują o różnych pandemicznych kwestiach – dodał.

Czytaj też:

Donald Tusk o Smoleńsku: Piloci byli poddani presji. „Już nie będę delikatny wobec PiS i Jarosława Kaczyńskiego”