Namawiają Trzaskowskiego do aksamitnego przejęcia władzy. „Jest po Budce”

– Jest sposób, żeby uratować Platformę przed zjazdem notowań. Rafał musi dokonać aksamitnego przejęcia władzy. Powinien pójść do Budki, podziękować mu za starania i powiedzieć, że przejmuje partię. Bo przecież to sam Rafał wymyślił obalenie Schetyny i nominowanie na lidera PO Borysa. Niech weźmie za to odpowiedzialność – mówi polityk Platformy Obywatelskiej, który zdradza, że ostatnio udał się do polityka z kierownictwa PO i ogłosił: – Po wywiadzie Budki dla „Gazety Wyborczej”, wizerunkowo jest po Budce. Jeśli nie chcemy zjechać do 12 proc. i dawać się wyprzedzać Hołowni, trzeba dokonać zmian – mówi nasz rozmówca.