„Ustalę nazwisko tego policyjnego bandyty”. Szczerba komentuje nagranie z Głogowa

W niedzielę 11 kwietnia pod hasłem „Polaku! Dawaj z nami!” protestowano w Głogowie przeciwko wprowadzonym przez rząd obostrzeniom, w tym obowiązkowi noszenia maseczek. Na Bulwarze nad Odrą zebrało się około sto osób – podaje portal glogow.naszemiasto.pl.

Protestujący przeszli przez głogowską starówkę, ale na alei Wolności policja miała zablokować dalszy marsz. Funkcjonariusze wzywali do rozejścia się. Protestujący nie stosowali się do wydawanych komunikatów. Przy pobliskiej stacji paliw doszło do przepychanek między kibicami a policją, która użyła gazu łzawiącego – podaje wspomniane źródło.

Michał Szczerba: Ustalę nazwisko tego policyjnego bandyty

W mediach społecznościowych zostało opublikowane nagranie, które Onet łączy z opisywanym wyżej protestem. Na krótki film zareagowali politycy związani z Koalicją Obywatelską, potępiając brutalną interwencję i domagając się reakcji osób, które pełnią ważne funkcje w kraju.

„Ustalę nazwisko tego policyjnego bandyty z Głogowa. Proszę o informacje na priv. Gwarantuję anonimowość. Złożę zawiadomienia do prokuratury za przekroczenie uprawnień. Za dwa lata nie będzie go w tej formacji. Będzie szukał pracy w białoruskim OMON!” – napisał Michał Szczerba na Twitterze.

Zabrania głosu w sprawie przez Mateusza Morawieckiego, Zbigniewa Ziobrę i Macieja Wąsika domaga się z kolei Adam Szłapka.

