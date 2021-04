Kukiz dogada się z Gowinem? Na razie wraz z Mazurkiem śpiewa w radiu balladę „Biedny jak G.”

Od pewnego czasu Paweł Kukiz spotyka się z Jarosławem Gowinem w sprawie zawarcia wspólnego porozumienia programowego. Porozumienie ma zawierać m.in. postulaty programowe Pawła Kukiza, które od lat głosi w polityce.

W tym kontekście Robert Mazurek zapytał lidera Kukiz’15 na antenie RMF FM, czy jak rozmawia z Gowinem, to nuci mu swoją piosenkę „Biedny jak G”. Tekst ballady Kukiz wymyślił w 2018 roku, po głośno komentowanej wypowiedzi ministra Gowina, który twierdził, że pensja ponad 6 tys. złotych nie starczała mu czasem do pierwszego.

Kukiz o „Jarosławie G”.: Był natchnieniem

– „Od soboty do pierwszego…” – zaczął śpiewać Mazurek na antenie RMF FM.

– „Jeszcze trzy tygodnie... Z głodu rękę wbijam w ścianę, drugą trzymam spodnie” – kontynuował śpiew Kukiz.

– „Jeden tylko sen, mała kromka chleba, bo przewracam się, bieda, bieda, bieda” – dalej już wyrecytował Mazurek. – I dalej opowieść o tym, jak to Jarosław G. idzie i widzi łabędzie i chciałby te łabędzie zjeść, ale są daleko – przypomniał Mazurek.

– Był natchnieniem, i przejdzie do historii jako podmiot opisany przez wybitnego twórcę – skomentował Kukiz.

Kukiz: Może i Gowin sam zanuci moją balladę

W internetowej części rozmowy Kukiz przyznał, że jeszcze dzisiaj spotka się z Gowinem, w celu negocjacji porozumienia programowego.

– To dobrze, że pan sobie tekst pieśni przypomniał przed spotkaniem – stwierdził Mazurek.

– Może i Gowin sam zanuci. To jest piękna piosenka, wpada w ucho – stwierdził Kukiz.

Handel ustawa za ustawę? Kukiz: Mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało

Prowadzący pytał też, jak lider Kukiz’15 wyobraża sobie porozumienie nie tylko z Jarosławem Gowinem, ale z całą Zjednoczona Prawicą. – Ma wyglądać teraz tak, jak taki handel? Taka ustawa za ustawę? Oni przegłosują panu jedno, pan im jedno? – pytał Mazurek.

– Mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało, ale na to musi być spełnione kilka warunków. Po pierwsze, muszą być zaakceptowane te nasze ustawy i nad tym w tej chwili pracujemy wspólnie z prawnikami PiS-u, bo one były już na tip-top do zaakceptowania przez PiS. No i rzecz zasadnicza, czego konkretnie pan prezes będzie wymagał w zamian. Bo jeśli będzie wymagał za dużo, no to muszę zapomnieć o swoich ustawach – zapowiedział Kukiz.

Podkreślił też, że nie zamierza wstępować do Zjednoczonej Prawicy. – Być może zdarzy się sytuacja taka, że uda się przepchnąć sędziów pokoju, ustawę antykorupcyjną. Uda się przepchnąć ustawę o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, jeśli ze strony PiS te wymagania co do poparcia ich ustaw nie będą nazbyt wygórowane – ocenił lider Kukiz’15.

Mazurek pytał też, czy Kukizowi były proponowane stanowiska w zamian za przystąpienie do Zjednoczonej Prawicy.

– Były propozycje. Nie chcę i nie mogę mówić o szczegółach, ale była propozycja poważnego stanowiska. Dla jednego z ludzi z naszego koła i po prostu odmówił. Tyle – skwitował Kukiz.

