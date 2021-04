Posłanki Lewicy skontrolują państwowe wsparcie dla o. Rydzyka. „Chcemy się dowiedzieć, czy prezes się rozliczył”

Serwis OKO.press wyliczył na początku kwietnia 2021 roku, że od kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy w 2015 roku, to do o. Tadeusza Rydzyka z państwowej kasy popłynęło blisko 325 mln zł.

Na różne projekty o. Rydzyka pieniądze wykładały m.in. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki (74 mln zł), Ministerstwo Kultury (aż 185 mln zł), czy resort sprawiedliwości (26 mln zł). Po tych publikacjach portalu, 13 kwietnia, posłanki Lewicy ogłosiły, że ruszają z serią interwencji poselskich w sprawie wspierania o. Tadeusza Rydzyka przez państwowe instytucje.

Nowicka i Scheuring-Wielgus skontrolują ministerstwa i wsparcie dla projektów o. Rydzyka

Wanda Nowicka i Joanna Scheuring Wielgus z klubu Lewicy w Sejmie zapowiedziały, że ruszają z cyklem interwencji poselskich w resortach, które zarządzają instytucjami wspierającymi o. Tadeusza Rydzyka (chodzi m.in. o Telewizję Trwam, Radio Maryja czy Fundację Lux Veritatis).

– Chcemy się dowiedzieć, czy prezes Rydzyk rozliczył się z tej dotacji zgodnie z regulaminem i chcemy się dowiedzieć, czy w tych ministerstwach, tych instytucjach zostały jakiekolwiek ślady przekazania tych środków finansowych. Pragniemy również pozyskać wiedzę, jak wyglądała owa promocja czytelnictwa, na które fundacja Rydzyka dostała grube miliony. Będziemy chcieli się też dowiedzieć np. o szkoleniach dla prawników, które finansowało Ministerstwo Sprawiedliwości – mówiła podczas konferencji prasowej Scheuring-Wielgus.

Posłanki mają zamiar sprawdzić m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, MON, Ministerstwo Środowiska, MEiN czy Lasy Państwowe.