Polski poseł wejdzie do ringu z zawodowym bokserem? Wyzwał Artura Szpilkę

Artur Szpilka vs Łukasz Mejza – to pojedynek, który już wkrótce może dojść do skutku. Poseł niezrzeszony z Zielonej Góry chce powalczyć z zawodowym bokserem.