PiS „wykiwa” Ziobrę kruczkiem prawnym? Wójcik: Wątpię, ale jestem zaskoczony

Michał Wójcik odpowiadał w „Gościu Wydarzeń” Polsat News na pytania odnoszące się do Funduszu Odbudowy. Przypomnijmy, że unijny projekt wsparcia dla państw wspólnoty nie podoba się politykom Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, ponieważ zawiera przepisy dążące do „uwspólnotowienia długów”.

Kruczek prawny, by „wykiwać” Ziobrę

Jak donosi Onet, PiS ma wielki problem, by zbudować większość, która poprze dokument i da zielone światło do wprowadzenia Krajowego Planu Odbudowy – czołowego projektu otoczenia premiera Mateusza Morawieckiego. By obejść się bez poparcia Ziobry, PiS ma pominąć w głosowaniach Sejm.

Jak to zrobić? Zastosować „kruczek prawny” w postaci tzw. małej ratyfikacji. W takim przypadku dokument wylądowałby wprost na biurku prezydenta i do jego zatwierdzenia nie byłaby konieczna sejmowa większość, której PiS nie może uzbierać. Problem jednak w tym, podkreśla Onet, że taki manewr można zastosować tylko wtedy, gdy umowa międzynarodowa nie oznacza „znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym”. Czym jest jednak „znaczne obciążenie”? Pole do interpretacji jest spore, a jak wiadomo, tam gdzie interpretacja jest szeroka, można zastosować dowolną wykładnię.

– Wątpię, żeby ten manewr został zastosowany, ale jestem zaskoczony tym pytaniem, nie ukrywam. Kwestia zasobów własnych nie była tak nigdy przyjmowana – mówił w Polsacie Wójcik, wyraźnie poruszony pomysłem PiS.

Wójcik o sprawie Nowaka: Kto podważa pozycję Ziobry, szkodzi Polsce

Michał Wójcik był również pytany o sprawę Sławomira Nowaka. W poniedziałek 12 kwietnia sąd zdecydował, że Nowak opuszcza areszt tymczasowy po dziewięciu miesiącach w nim spędzonych. – Każdy, kto wypowiada zdanie na temat kompromitacji prokuratury w sprawie Nowaka szkodzi państwu. Obwinia się prokuraturę, choć to sąd podjął decyzję – mówił polityk.

Dlaczego nie skonstruowano aktu oskarżenia, jeśli dowody są mocne? – pytał prowadzący. – Jest wiele nowych wątków tego śledztwa. Dowody są poszukiwane nie tylko na Ukrainie, ale i w Gruzji, na Cyprze... w wielu miejscach. Wyjaśnimy tę sprawę do końca, kto podważa pozycję Ziobry, szkodzi Polsce – uznał na zakończenie.

