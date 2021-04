„Ziobryści” się buntują, w koalicji wrze. Horała: PiS jest gotowe na wszystkie warianty

Cały czas trwa zamieszanie z Funduszem Odbudowy, unijnym instrumentem, który ma zagwarantować funkcjonowanie Krajowego Planu Odbudowy. Podobnie sytuacja wygląda z zatwierdzeniem unijnego budżetu. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry zapowiada, że nie zagłosuje za ratyfikacją funduszu ani budżetu, a brak głosów tej partii powoduje, że klub PiS w Sejmie nie ma wymaganej większości głosów.

Trwa przeciąganie liny nie tylko między koalicjantami ze Zjednoczonej Prawicy, ale też ośrodka władzy z opozycją. Rządzący przypominają, że podobne głosowania nad ratyfikacją ważnych rozwiązań unijnych w przeszłości były głosowane wspólnie. Tarcia w koalicji rządzącej dotyczące Funduszu Odbudowy doprowadziły nawet do spekulacji, czy nie dojdzie do przyspieszonych wyborów.

Horała komentuje postawę Solidarnej Polski ws. funduszy z UE

Poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK, Marcin Horała tłumaczył w Polskim Radio, że jego formacja zamierza przekonać „kolegów” z Solidarnej Polski argumentami w tej sprawie.

– Niepozyskanie tych środków do Polski, gdyby tak miało się stać, to będzie bardzo złe dla Polski i dla koalicji rządzącej. (...). To zaszkodzi – mówił. W „Sygnałach Dnia” Grzegorz Jankowski dopytywał jednak, co się stanie, jeśli Solidarna Polska zagłosuje ws. Funduszu Odbudowy na „nie”. – Rozpad koalicji rządzącej? – pytał.

Horała o PiS: Jest zdecydowanie silniejsze od Solidarnej Polski

Horała na początku podkreślił, że to cały czas sfera gdybań, po czym dodał:

– Gdybym wypływał w rejs i cały czas się zastanawiał, czy ten statek utonie, to nie za dobrze by ten rejs wyszedł. Oczywiście, trzeba być na wszystkie warianty gotowym i Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie jest, powiedziałbym, bardziej gotowe na ten wariant, nawet najgorszy, niż Solidarna Polska.

Wiceminister infrastruktury stwierdził przy tym: – PiS jest znacznie silniejsze i znacznie lepiej sobie poradzi nawet w tym najgorszym wariancie. Ale jeszcze raz powtórzę: to jest przede wszystkim zły wariant dla Polski.

