Sośnierz odpowiedział na plotki dot. zmiany barw politycznych. Padło wyraźne „nie”

Osoby śledzące w ostatnich miesiącach medialne wystąpienia Andrzeja Sośnierza mogły już zapomnieć, że jest to członek należącego do koalicji rządzącej Porozumienia. Polityk w tak wielu wywiadach skrytykował już Ministerstwo Zdrowia i obecne władze kraju, że aż trudno uwierzyć, że wciąż przynależy do obozu Zjednoczonej Prawicy. W związku z jego działalnością pojawiły się oczywiście plotki i rychłej zmianie barw politycznych.

Kobosko: Kolejne transfery do Polski 2050

Dyskusje na ten temat przybrały na sile, kiedy w rozmowie z PAP Michał Kobosko z Polski 2050 zapowiadał kolejne transfery do partii Szymona Hołowni. – Wraz ze wzmożeniem dyskusji o końcu koalicji Zjednoczonej Prawicy wielu parlamentarzystów podejmuje z nami intensywne rozmowy, kolejne transfery do Polski 2050 nie są wykluczone w tym tygodniu – mówił.

Sośnierz: Przyszłość jest enigmatyczna

Onet zapytał więc bezpośrednio samego zainteresowanego. Sośnierz odciął się od spekulacji wokół swojej osoby. – Rozmowy się toczą, w sensie takim, że jestem w stanie rozmawiać ze wszystkimi. Utrzymuję oczywiście kontakty z osobami z innych klubów, ale to są kontakty merytoryczne, towarzyskie – podkreślał. Na pytanie o transfer do partii Hołowni odpowiedział krótkim „nie”. Zastrzegł jednak później, iż „przyszłość jest enigmatyczna”.

