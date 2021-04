Senatorowie PiS wyszli, gdy przemawiał Bodnar. „Kaczyński nie toleruje żadnych niezależnych instytucji”

Przypomnijmy, że kiedy w środę 14 kwietnia Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar szedł na mównicę, można było zobaczyć puste ławy w miejscach, gdzie siedzą senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Zwrócili na to uwagę politycy KO. W „Faktach po Faktach” komentowali tę nieprzyjemną sytuację dwaj senatorowie: Marek Borowski (PO) i Jan Maria Jackowski (bezpartyjny, członek klubu PiS).

– Przysłuchiwałem się debacie, a sala była pusta, to prawda. Senatorom PiS nie podoba się sposób wypełniania misji RPO przez Adama Bodnara – tłumaczył swoich partyjnych kolegów senator Jackowski. Polityk miał jednak problem, by opowiedzieć się po jednej ze stron sporu.

Marek Borowski: Kaczyński nie toleruje żadnych niezależnych instytucji

– Strasznie się pan pastwił nad panem senatorem – żartował drugi gość senator Marek Borowski, zwracając się do prowadzącego program. – Pan senator nie chciał się wypowiedzieć, bo może sam ma wątpliwości, co do tego, co PiS wyprawia z RPO. Bodnar nie podobał się PiS od początku. Kaczyński nie toleruje żadnych niezależnych instytucji, jeśli takie są, stara się je wziąć pod but – mówił.

Jak dodał, jego zdaniem PiS celowo zgłasza „niewybieralnych” kandydatów, by w końcu stworzyć fortel, dzięki któremu wybór RPO dokonywałby się w inny sposób. – Pan Wawrzyk to jakiś kabaret – co to są za kandydatury? Wróblewski – ofiarny żołnierz PiS. Chodzi im o wyeliminowanie Senatu – wskazywał.

