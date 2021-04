Wszedł do Sejmu z list PiS-u, dołączy do Porozumienia? „SE”: Szykują się dwa transfery

"Super Express" donosi, że Porozumienie nie poprzestaje na zaskakującym transferze z Lewicy. Po tym, jak do partii dołączyła Monika Pawłowska, na horyzoncie są kolejne zmiany. Według ustaleń dziennika do partii mają dołączyć były poseł PiS Lech Kołakowski oraz była posłanka Kukiz’15 Agnieszka Ścigaj.

Konwencja Porozumienia

Okazją do ogłoszenia kolejnych zmian w partii ma być sobotnia konwencja Porozumienia. Jak zdradził wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek, ugrupowanie planuje zaprezentować założenia programowe w najważniejszych dziedzinach, a swoje projekty podeprzeć autorytetem ekspertów. - Pokażemy, że jako środowisko najbardziej prorynkowe, progospodarcze, chcemy patrzeć nie tylko na czas pandemiczny, ale także na to, co będzie po nim - zapowiadał na łamach „SE” Strzeżek.

Rozłam w partii Jarosława Gowina

Przypomnijmy, że partia Jarosława Gowina boryka się z problemami po tym, jak doszło do konfliktu między wicepremierem i europosłem Adamem Bielanem. W trakcie sporu o kadencję przewodniczącego i to, kto nim tak naprawdę jest, z partii wykluczono także m.in. Kamila Bortniczuka.

