RMF FM: Partia Gowina może nie zgodzić się na tymczasowego RPO

W czwartek 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny wyznaczył Sejmowi trzy miesiące na zmianę ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Ma to pozwolić rozwiązać problem z obsadzeniem tej funkcji. Kadencja Adama Bodnara skończyła się bowiem już we wrześniu ubiegłym roku, ale ze względu na brak porozumienia w parlamencie, wciąż nie wybrano jego następcy.

Do tej pory Rzecznik Praw Obywatelskich mógł pełnić swoje obowiązki także po upływie kadencji, jeżeli Sejm i Senat nie były w stanie wybrać kolejnej osoby na to stanowisko. Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej stwierdził jednak, że jest to niezgodne z konstytucją.

RMF FM donosi jednak, że próba okrężnego wyboru RPO, zapoczątkowana przez TK, może spalić na panewce. Wszystko przez obecne spory w koalicji rządzącej i możliwy sprzeciw ze strony partii Jarosława Gowina – Porozumienia. Projektu zmieniającego przepisu jeszcze nie ma, ale już teraz słyszy się, że „nie można iść na skróty i szukać wytrychów prawnych” w kwestii wyboru RPO, dokładnie przedstawionego przez istniejące już przepisy.

Wypij: Trudne do przyjęcia dla propaństwowca

W rozmowie z Mariuszem Piekarskim z RMF FM poseł Michał Wypij z Porozumienia zaznaczał, że zwłaszcza dla jego kolegów partyjnych będzie to ciężkie do zaakceptowania. – Wydaje mi się, że obchodzenie konstytucyjnego organu w ten sposób dla propaństwowca, dla wszystkich, którzy myślą w kategoriach propaństwowych, jest bardzo trudne do przyjęcia – oceniał.

