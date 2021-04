Kłótnia Sławomira Nitrasa z Elżbietą Witek. „Pani robi farsę z Sejmu”

W czwartek 15 kwietnia Sejm rozpatrzył m.in. sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Podczas prac nad wspomnianym punktem obrad wywiązała się dyskusja między Sławomirem Nitrasem a Elżbietą Witek. Poseł KO sygnalizował chęć zgłoszenia wniosku formalnego. – Proszę, panie pośle, na piśmie, ponieważ pan przed chwileczką chciał zadać pytanie i powiedział pan, że pan to zamieni na wniosek formalny, więc to nie jest wniosek formalny – powiedziała po kilku minutach marszałek Sejmu. – Pani marszałek, ale ta sytuacja wynikła nagle. (…) Mam prawo złożyć wniosek formalny. Proszę nie robić sobie żartów – powiedział Sławomir Nitras.

Elżbieta Witek pozwoliła zabrać posłowi głos z mównicy sejmowej. – Ma pan pół minuty – stwierdziła marszałek. – Głosujemy sprawę bardzo poważną. Przynieśliście do Sejmu ustawę, która pierwotnie była o edukacji, skończyła się o górnikach, szczepionkach, systemach szczepień. I posłowie nawet nie są zorientowani. Nie dacie zadać jednego prostego pytania – powiedział Sławomir Nitras.