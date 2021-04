Kolejny polityk KO przechodzi do Hołowni? „Jestem pod wrażeniem”

Klub parlamentarny Polski 2050 wkrótce może powiększyć się o kolejnych dwóch polityków. Do Hanny Gill-Piątek (wybranej z list Lewicy), Pauliny Hennig-Kloski, Joanny Muchy i Tomasza Zimocha, którzy do Sejmu dostali się z list KO, w najbliższych dniach miałby dołączyć kolejny polityk, który dotychczas był związany z Koalicją. Według nieoficjalnych informacji „Wprost”, w najbliższym czasie dojdzie do transferu Mirosława Suchonia do Polski 2050.

– Mogę potwierdzić, że spotkałem się z Szymonem Hołownią. Rozmawialiśmy i jestem pod dużym wrażeniem – powiedział Suchoń w rozmowie z „Wprost”.