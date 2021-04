Zdjęcia Kopacz w filmie o katastrofie smoleńskiej w TVP1. „Przy ciałach ofiar katastrofy smoleńskiej”

W niedzielę 18 kwietnia na antenie Telewizji Polskiej został wyemitowany film Ewy Stankiewicz o katastrofie smoleńskiej pt. „Stan Zagrożenia”. TVP Info opublikowało fragment filmu na Twitterze. Wypowiada się w nim Dymitr Książek, specjalista medycyny ratunkowej.

– Byłem w Moskwie jako medyczna obsługa, medyczna obstawa rodzin, teraz się o nich mówi rodziny smoleńskie. W prosektorium odbywały się identyfikacje. Tam był jakiś konflikt interesów, że chyba Rosjanie nie za bardzo chcieli dopuścić polskich medyków sądowych do tych identyfikacji i de facto skończyło się na tym, że polscy medycy sądowi nie uczestniczyli w samych sekcjach – powiedział mężczyzna.

Książek został zapytany „skąd ta relacja marszałek Kopacz, że polscy lekarze ramię w ramię z rosyjskimi stoją przy sekcyjnych stołach”. – Raz tak było. Tylko nie to, że ramię w ramię stali i z nimi pracowali, tylko stali i się przyglądali. I to jest chyba różnica – odpowiedział.