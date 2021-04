„Der Spiegel” o konflikcie Nergala z Ordo Iuris. „Szatan i wierni”

Przypomnijmy, 16 lutego Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów stwierdził, że Nergal obraził uczucia religijne osób zgłaszających jego czyn do sądu. Chodzi o podeptanie obrazu Matki Boskiej i pochwalenie się tym w mediach społecznościowych. W trybie nakazowym na Adama Darskiego nałożono grzywnę w wysokości 15 tys. zł oraz zobowiązano go do zapłaty kosztów sądowych w kwocie prawie 3,5 tys. zł.

Nieco ponad tydzień po ogłoszeniu wyroku muzyk opublikował na YouTube trwające niemal trzy minuty nagranie zatytułowane „Ordo Blasfemia”. To jawne nawiązanie do organizacji Ordo Iuris, która jest aktywna w sprawach wytaczanych liderowi grupy Behemoth. – Przez wiele lat konfrontowałem się w sądach w całej Polsce ze zdemoralizowanymi jednostkami i pseudo-organizacjami, które usiłowały doprowadzić do skazania mnie za tak zwaną obrazę uczuć religijnych – rozpoczął Darski. Dalej stwierdził, że „Polska jest fundamentalistycznym katolickim reżimem”, ponieważ w konstytucji widnieje zapis dot. obrazy praw religijnych.

Zdaniem Nergala zapis z konstytucji jest „tylko pretekstem dla rzeszy oportunistów, krętaczy i dręczycieli, którzy nękają go pod flagą katolickich dogmatów”. Jak zaznaczył, obecnie wiele spraw dotyczących pedofilii wśród kleru zamiata się pod dywan, a w tym samym czasie on zostaje skazany w ciągu kilku dni. – To absurd. Ta sytuacja sprawia, że polski wymiar sprawiedliwości wydaje się być pieprzonym żartem. Tak właśnie jest – podkreślił.

„Der Spiegel” pisze o Nergalu i podziałach w naszym kraju

Sprawę Nergala dostrzegł dziennikarz niemieckiego tygodnika „Der Spiegel” – informuje „Deutsche Welle”. Jan Puhl „rysuje” na tej podstawie „portret polskiego społeczeństwa”, który tytułuje: Szatan i wierni. Na wstępie autor zaznacza, że Ordo Iuris angażuje się w sprawy o charakterze religijnym, a także te, w których występują mniejszości seksualne. Puhl dodaje, że organizacja jest powiązana z prawicowym rządem.

Na podstawie sprawy Nergala, a także innych spostrzeżeń dotyczących tego, co dzieje się w naszym kraju, dziennikarz „Der Spiegel” wysuwa tezę, że w Polsce toczy się wojna kulturowa, która dzieli społeczeństwo na pół. Linia konfliktu, jak pisze, przebiega miedzy „narodowo-katolickimi przeciwnikami aborcji skupionymi wokół PiS”, a „liberalnymi wielkomiejskimi środowiskami”.

Puhl pisze także, że konflikt ten „odciska piętno nienawiści i rozgoryczenia”, a także „paraliżuje demokratyczne instytucje”. Jak dodaje, „Nergal jest postrachem prawicy”, gdyż od lat toczy sądowe spory z tym środowiskiem.

