Wójt gminy Grunwald napisał do premiera. „Doniósł”, że córki dwóch radnych są lesbijkami

„Gazeta Olsztyńska” opisuje sytuację, do której doszło w gminie Grunwald. Wójt gminy Adam Szczepkowski napisał skargę na to, co dzieje się w regionie. Swój list skierował m.in. do premiera Mateusza Morawieckiego. W obszernym piśmie opisał z kolei, że córki dwóch radnych są lesbijkami. To, jego zdaniem, dyskwalifikuje wspomniane radne w piastowaniu zajmowanych stanowisk.

Lokalna gazeta przytacza jedynie fragment wspomnianego listu. W 20-stronicowym piśmie wójta skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego, prezydenta Andrzeja Dudy oraz dwóch ministrów zostały zawarte liczne zarzuty – podaje „Gazeta Olsztyńska”. Wójt skarży się w nim, że rada utrudnia mu działania, a w regionie panuje „chaos i korupcja”. Wójt „donosi”, że córki dwóch radnych są lesbijkami Serwis skupił się chwilowo na jednym z „zarzutów”, który ma wyjątkowo zaskakujący charakter. Wójt gminy Grunwald (województwo warmińsko-mazurskie) Adam Szczepkowski „donosi”, że córki dwóch radnych gminy są lesbijkami. To, jak ma wynikać z treści listu, ma być z kolei argumentem, że wspomniane radne nie powinny piastować zajmowanych przez siebie stanowisk. Wójt miał także podać do wiadomości premiera informację, że jedna z radnych korzysta z leczenia psychiatrycznego. Do sprawy odniósł się, cytowany przez serwis, Olsztyński Marsz Równości. – Nigdy nie powinno dojść do sytuacji, w której orientacja seksualna i tożsamość płciowa jest wykorzystywana do oczerniania kogokolwiek, w tym rodziców osób LGBT+ – mówi „Gazecie Olsztyńskiej” Agata Szerszeniewicz z Olsztyńskiego Marszu Równości. Czytaj też:

Premier Morawiecki przywitany w Gdańsku wyzwiskami. „Pójdziesz gnić do kryminału!”