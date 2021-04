Szymon Hołownia kpiąco: Nagle wjeżdżają polscy biskupi cali na biało

Teraz to na sumieniu biskupów, a przede wszystkim na sumieniu tych, którzy ten dokument podpisali, będą zdrowie i życie tych ludzi, którzy doświadczą ciężkich komplikacji przez to, że się nie zaszczepią – powiedział w rozmowie z Onetem lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Był to komentarz do krytycznego oświadczenia Episkopatu na temat dwóch szczepionek przeciwko koronawirsowi.

W środę 14 kwietnia zostało opublikowane stanowisko przewodniczącego Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych. „Szczepionki firm AstraZeneca i Johnson&Johnson są niestety oparte na technologii bazującej na komórkach pochodzących od abortowanych płodów” – czytamy w komunikacie podpisanym przez biskupa Józefa Wróbla, przewodniczącego zespołu. „Ten fakt budzi poważny sprzeciw moralny, gdyż w tym przypadku komórki pochodzące z abortowanych płodów stanowią niezbędne ogniwo technologii wytwarzania tych szczepionek. Zgodnie z przedstawionymi w poprzednim dokumencie zasadami katolicy nie powinni godzić się na szczepienie tymi szczepionkami, gdyż istnieją inne, które nie budzą wiążących sumienie zastrzeżeń moralnych” – dodano. W dokumencie czytamy także, że jeśli wierny nie ma wyboru i jest zobligowany do przyjęcia wspomnianych szczepionek, to „może z nich skorzystać bez winy moralnej”. Szymon Hołownia kpi: Nagle wjeżdżają polscy biskupi cali na biało Do dokumentu Episkopatu odniósł się w rozmowie z Onetem lider Polski 2050 Szymon Hołownia. – Nagle wjeżdżają polscy biskupi cali na biało, którzy w środku pandemii, kiedy ludzie powinni się szczepić, uznają za stosowne przedstawić swoje wątpliwości etyczne, które czemu mają służyć? – kpił. – Teraz to na sumieniu biskupów, a przede wszystkim na sumieniu tych, którzy ten dokument podpisali, będą zdrowie i życie tych ludzi, którzy doświadczą ciężkich komplikacji przez to, że się nie zaszczepią, bo się zawahali usłyszawszy, że biskupi mają w tej sprawie takie a nie inne zdanie. To akt skrajnej nieodpowiedzialności – dodał Hołownia. Czytaj też:

