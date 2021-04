Marszałek uciszała opozycję, potem się zmitygowała. Zrugała posłankę PiS w Sejmie. „Uprzedzam...”

Posłanka klubu Prawa i Sprawiedliwości Anna Maria Siarkowska zaangażowała się w ostatnim czasie (wspólnie z posłem Solidarnej Polski Januszem Kowalskim) w sprawę tzw. zielonych paszportów COVID-owych. Wspólnie podnoszą, że taka „segregacja” obywateli przez Unię Europejską jest niezgodna z Konstytucją. „Paszporty covidowe pozwolą na dokładne śledzenie aktywności obywateli” – przekonywała Siarkowska.

Kowalski i Siarkowska złożyli nawet wniosek do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o przeprowadzenie debaty nad kwestią paszportów COVID-owych (mają być to dokumenty wystawiane tym osobom, które zostały już zaszczepione, ma to ułatwić im przemieszczanie się w obszarze UE).

Siarkowska w Sejmie o paszportach COVID, wrzawa w ławach opozycji

W trakcie posiedzenia Sejmu, wznowionego we wtorek 20 kwietnia, Anna Maria Siarkowska w parlamencie powróciła do tego tematu. Posłanka zawnioskowała o odroczenie posiedzenia i zwołanie Konwentu Seniorów, by rozszerzyć obrady o sprawę zielonego zaświadczenia cyfrowego (wspomniany paszport COVID).

Jednak gdy tylko Siarkowska zjawiła się na mównicy, protestować zaczęli posłowie opozycji. Nie dotyczyło to jednak tematu, a zachowania posłanki. Marszałek Witek, siedząca bezpośrednio za nią, mogła tego nie widzieć, ale gdy tylko Siarkowska weszła na mównicę, to jak tylko zaczęła mówić, zdjęła maseczkę, co wywołało oburzenie opozycji.

– Proszę nie krzyczeć! – uspokajała salę marszałek. Po wrzawie Siarkowska kontynuowała: – Te decyzje (o paszporcie – red.) są podejmowane z pominięciem Sejmu, dlatego bardzo proszę o to, ażeby ten punkt znalazł się w przebiegu naszych obrad.

Witek w Sejmie: Uprzedzam wszystkich, będę stosowała regulaminowe kary

Dopiero gdy Siarkowska skończyła mówić, założyła maseczkę, będąc jeszcze na mównicy. – Nie rozumiem, dlaczego państwo krzyczycie z tych ław, (...) Konwentu pani poseł nie zwołam, bo to jest moje uprawnienie – dopowiedziała marszałek, ale opozycja dalej protestowała, zwracając się do Witek, że chodziło o brak maseczki posłanki.

– Wy tak krzyczycie, że ja w ogóle nie słyszę. Kto nie ma maseczki? – dopytywała Witek, a w końcu ktoś dopowiedział, o co właściwie chodzi w całym zamieszaniu. Marszałek po chwili straciła cierpliwość, upominając opozycję za krzyki, ale zrugała też posłankę:

– Pani poseł, nie widziałam pani bez maseczki, więc uprzedzam... Pani poseł bez maseczki na salę nie wchodzimy. (...). Uprzedzam wszystkich, że jeżeli ktokolwiek będzie bez maseczki na sali, będę stosowała regulaminowe kary, dotyczy to wszystkich posłów!

