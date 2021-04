Morawiecki zarejestrował się na szczepienie. „AstraZeneca już na mnie czeka”

Mateusz Morawiecki poinformował w mediach społecznościowych, że zarejestrował się na szczepienie przeciw COVID-19. Premier zapisał się po uruchomieniu rejestracji dla swojej grupy wiekowej. Dodał, że razem z nim zaszczepi się jego żona. „Wczoraj uruchomiono rejestrację dla mojego rocznika – 1968, więc wziąłem telefon, wykręciłem numer 989, podałem dane… I jest!” – relacjonował polityk. Szef rządu zdradził, że zaszczepi się preparatem firmy AstraZeneca.

Mateusz Morawiecki zaszczepi się przeciwko koronawirusowi

„Wielu z Was pisało, że powinienem to zrobić wcześniej. Dać przykład, że szczepienia są bezpieczne, przeciąć spekulacje o spiskach i niebezpieczeństwie. Najlepszym przykładem jest konsekwencja, cierpliwość, pokora i determinacja w dążeniu do celu. Nikt nie stoi ponad prawem i zasadami, które ustaliliśmy” – napisał Morawiecki.

Premier przypomniał, że szczepienia przyśpieszyły na tyle, że niedługo każdy chętny otrzyma swoją dawkę, jeśli tylko będzie chciał. „Rejestrujmy się i czekajmy na swoją kolej. Szczepimy się – niech wróci normalność” – zakończył swój wpis szef rządu.

Szczepienia na COVID-19. Kiedy będzie można się zarejestrować?

20 kwietnia pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk przedstawił nowy harmonogram i zmiany w zasadach szczepień w Polsce. W kolejnych dniach na szczepienie będą mogły się zapisać osoby z dwóch lub nawet z trzech roczników. Planowo do 10 maja każdy dorosły Polak otrzyma e-skierowanie, o ile wyrazi taką chęć.

