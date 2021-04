Jachira zacytowała w Sejmie wulgarne komentarze. „Ryj ci rozkur***”, „pier****** zdzira”

Klaudia Jachira z mównicy sejmowej zacytowała komentarze, które czyta pod postami publikowanymi w internecie. – Uwaga cytuję: „ryj ci rozkur***”, „pier****** zdzira”, czy wreszcie „kup sobie blaszkę i je**** się w czaszkę”. Koniec cytatu. Od dwóch lat TVP wmawia ludziom, że to moje słowa. Tymczasem są to cytaty, komentarze pod moimi postami, które przytoczyłam, żeby pokazać, jak okrutni jesteście wy – wyznawcy kultu Kaczyńskiego – powiedziała posłanka KO.

„Każdy dzień rozpoczynam od takiego wylewu miłości bliźniego”

W dalszej części krótkiej wypowiedzi Klaudia Jachira próbowała scharakteryzować osoby, które publikują pod jej adresem wulgarne komentarze. – Każdy dzień rozpoczynam od takiego wylewu miłości bliźniego, a im więcej barw narodowych w zdjęciu profilowym, tym więcej inwektyw w komentarzach. To wy, drogie Polki i Polacy i to wasze słowa, ale tym, kto je promuje i popiera w sieci, a potem zalewa nimi profile przeciwników politycznych, jest polski rząd – powiedziała posłanka. – Ostatnie śledztwo niezależnych mediów dotarło do armii trolli na usługach partii rządzącej. Pokazuje to, że PiS nas dzieli, skłóca, a w końcu stara się nas zniszczyć. Co więcej, robią to za publiczne pieniądze – podsumowała Klaudia Jachira.

Głos w sprawie już w sierpniu 2019 roku zabrał Samuel Periera. „Klaudia Jachira w swoim nowym filmiku tłumaczy, że puszczenie jej nagrania z bluzgami to manipulacja, bo ona tylko cytowała (uwaga!) »katolików, którzy urządzili jej drogę krzyżową« i dlatego ten hejt z sieci wyśpiewała pod kościołem na melodię katolickiej litanii” – napisał wówczas szef portalu tvp.info.

twitterCzytaj też:

Pereira przypomniał wpis Czuchnowskiego z 2019 roku. „Wstawaj”