Zespół ds. Legalizacji Marihuany złożył w Sejmie pakiet ustaw konopnych

Szczegóły projektu przed kilkoma dniami opisywał serwis spidersweb.pl, który poprosił o wyjaśnienie proponowanych zmian poseł Beatę Maciejewską. Zwieńczeniem prac nad zmianami w prawie jest pakiet ustaw konopnych, jaki we wtorek w Sejmie złożył Parlamentarny Zespół ds. Legalizacji Marihuany z poseł Maciejewską na czele.

Data nie jest przypadkowa. Na 20 kwietnia przypada bowiem Dzień Marihuany. Jak poseł Beata Maciejewska wyjaśniła w rozmowie ze spidersweb.pl, pakiet zawiera zmiany m.in. w zakresie kar za posiadanie niewielkich ilości marihuany.

Szczegóły projektu

Członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Legalizacji Marihuany proponują, żeby osoba dorosła mogła posiadać na swój użytek do 5 gramów marihuany bez ponoszenia za to odpowiedzialności karnej. Posiadanie od 5 do 10 gramów miałoby być z kolei traktowane jako wykroczenie, za które grozi jedynie grzywna. Dopiero posiadanie więcej niż 10 gramów wiązałoby się z odpowiedzialnością karną. W ustawach znalazły się także zmiany w zakresie hodowli marihuany w warunkach domowych, co wprowadza możliwość posiadania czterech krzaków tej rośliny na jedno gospodarstwo domowe.

W proponowanych zmianach znalazło się również miejsce dotyczące przepisów w zakresie uprawy medycznej marihuany w naszym kraju. Chodzi o zasady uzyskania stosownej licencji, a także przypadki refundacji.

