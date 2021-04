Bunt w Platformie. Zbierają podpisy pod apelem o rezygnację Borysa Budki

Borys Budka traci kontrolę nad sytuacją w Platformie Obywatelskiej. Dołujące sondaże i odpływ polityków do partii Szymona Hołowni ośmieliły wewnętrzną opozycję do tego stopnia, że w partii krąży formalny apel wzywający Budkę do ustąpienia ze stanowiska. Według naszych informacji zbiórka podpisów pod dokumentem ruszyła już wśród działaczy mazowieckiej PO i sukcesywnie dołączają do niej kolejne regiony.

Inicjatywa wymierzona w Borysa Budkę wyszła od ludzi poprzedniego zarządu, dziś zmarginalizowanych w partii i pozbawionych dawnych wpływów po ubiegłorocznej zmianie na stanowisku przewodniczącego. Bunt rozpoczął się około połowy kwietnia w strukturach Platformy na Mazowszu.