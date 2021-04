Ordo Iuris pozwało Biedronia i Senyszyn za znieważenie Jana Pawła II

Ordo Iuris zapowiedziało na konferencji prasowej program w obronie dobrego imienia Jana Pawła II. Przedstawiciele instytutu podkreślili, że w ostatnich miesiącach nasiliły się ataki na papieża Polaka. Wysłano już pierwsze pozwy, których adresatami są politycy Nowej Lewicy: Joanna Senyszyn i Robert Biedroń. Ordo Iuris nie wykluczyło złożenia kolejnych zawiadomień.

Czym narazili się politycy Lewicy?

Według Ordo Iuris posłanka Nowej Lewicy naraziła się parodiowaniem Jana Pawła II podczas Parady Równości w Warszawie. Instytut wspomniał także o wpisie Senyszyn w mediach społecznościowych, w którym stwierdziła, że „kardynał Stanisław Dziwisz miał kręcić lody pedofilskie za wiedzą i zgodą JPII”, a także miał „przyjmować kwoty za ochronę pedofilów”.

Z kolei europoseł miał zasłynąć „kłamstwami o istnieniu stref wolnych od LGBT” i swoimi wypowiedziami w PE, że osoby o orientacji homoseksualnej nie mogą wchodzić do restauracji. Ordo Iuris przypomniał także słowa polityka o współudziale Jana Pawła II w tuszowaniu przestępstw pedofilskich oraz chęci utworzenia „placu ofiar im. Jana Pawła II”.

Robert Biedroń i Joanna Senyszyn komentują pozwy ze strony Odro Iuris

Do pozwów odnieśli się sami zainteresowani. „Nie potrzebujemy islamskich talibów – mamy własnych fundamentalistów. Krzyża używają jak pałki, a Biblii jak kagańca. To wypaczenie przesłania chrześcijaństwa. Zmieńmy Polskę, żeby można było tu normalnie żyć” – skomentował na Twitterze Robert Biedroń. Europoseł ironizował także zastanawiając się, czy czeka go „kamieniowanko czy stosik”.

Z kolei Senyszyn kpiła stwierdzając, że „od Ordo Iuris dowiedziała się, że ma duże zasługi dla Polski”, ponieważ „jej wypowiedzi miały się przyczynić do zmniejszenia liczby Rycerzy Jana Pawła II”. „Dziękuję za uznanie” – podsumowała polityk Nowej Lewicy.

Czytaj też:

Popiersie Jana Pawła II we Francji oblane farbą. Proboszcz mówi o profanacji