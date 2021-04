Pikieta przed Radiem Maryja. „Skoro o. Rydzyk chciał orgii satanistycznej, to będzie ją miał”

Od 2018 roku przed siedzibą Radia Maryja w dzień urodzin ojca Rydzyka zbierają się osoby, które niekoniecznie zgadzają się z jego poglądami. W ramach „Chryi pod Radiem Maryja” dają wyraz swojemu zniesmaczeniu działaniami redemptorysty. Skandują hasła, przebierają się za ministrantów i samego Rydzyka, na różne inne sposoby piętnują powiązania grupy medialnej ojca Rydzyka z polityką.

Tegoroczne wydarzenie organizatorzy przełożyli na 2 maja, mimo iż to dzień później ich obiekt zainteresowań skończy 76 lat. Na 3 maja ktoś inny zarezerwował pół ulicy na własną manifestację. Jak podkreślali aktywiści z „Chryi”, nawet nie sprawdzali, kto próbował pokrzyżować ich plany. Stwierdzili, że nie będą dążyć do konfliktu i przenieśli swoją imprezę.

O. Rydzyk skrytykował protesty kobiet. „Chryja” ma być odpowiedzią

W tym roku uczestnicy zamierzają przede wszystkim wykpić jedną z głośniejszych wypowiedzi redemptorysty. Chodzi o jego słowa na temat protestów kobiet po wyroku TK ws. aborcji. – Przecież to, co jest na ulicach, ta wulgarność, to są orgie satanistyczne. To Szatan. Dlatego tak ważne, żeby ci ludzie się modlili. Modlitwa, eucharystia – to zatrzymuje Szatana, on tego się boi – grzmiał wówczas o. Rydzyk. – Skoro ojciec Rydzyk chciał orgii satanistycznej, to będzie ją miał – mówiła na łamach Onetu jedna z organizatorek.

Czytaj też:

O.Rydzyk chwali się niezależnością i prosi o wpłaty. „Tylu mamy katolików, dobrych Polaków”