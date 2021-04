Czesi wydalają 60 pracowników rosyjskiej ambasady

Serwis iDNES podaje, że decyzję o wydaleniu pracowników ambasady zakomunikował minister spraw zagranicznych Jakub Kulhánek. Wcześniej Praga zdecydowała o usunięciu 18 dyplomatów.

Kulhánek, choć nie podał konkretnej liczby wydalonych pracowników, zapowiedział, że liczba dyplomatów w rosyjskiej placówce ma odpowiadać liczbie przedstawicieli Czech w Rosji, co oznacza, że liczba ta oscyluje wokół 60 osób. Rosjanie mają czas na opuszczenie kraju do 11 maja.

Perturbacje w relacjach Czechy-Rosja

Czwartkowe decyzje MSZ Czech to już kolejne po usunięciu 18 rosyjskich dyplomatów efekty konfliktu. W odwecie Rosja usunęła także 20 czeskich pracowników ambasady i zapowiedziała, że jeśli Czechy ponownie postąpią podobnie, to i oni zastosują kolejny odwet.

Jak podsumowują zagraniczne media, to najpoważniejszy spór między Czechami a Rosją od upadku ZSRR. Czechy oskarżają Rosję o to, że przed laty jej dwaj oficerowie doprowadzili do eksplozji w czeskim magazynie z amunicją. Chodzi o oficerów, którzy oskarżani są także o atak na Siergieja Skripala.

