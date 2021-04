Zaskakujący sondaż partyjny. Szymon Hołownia bardzo blisko PiS

Zgodnie z wynikami sondażu Social Changes przeprowadzonego na zlecenie wPolityce.pl. nieprzerwanie na scenie politycznej dominuje Zjednoczona Prawica. Chęć oddania głosu na koalicję PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia deklaruje 34 proc. wyborców.

Tuż za PiS uplasował się z kolei Szymon Hołownia i jego Polska 2050. Choć od dłuższego czasu, Polska 2050 pojawia się na drugim miejscu, to wynik 26 proc. i zaledwie osiem punktów procentowych mniej niż PiS, to bardzo duże zaskoczenie. Na miejscu trzecim uplasowała się z kolei Koalicja Obywatelska z wynikiem 16 proc.

Na czwartym miejscu znalazła się Lewica (10 proc.), a na piątym Konfederacja (8 proc.). Według sondażu, progu wyborczego nie przekraczają Kukiz'15 (3 proc.) i PSL (2 proc.).

Czym jest Social Changes?

Badanie, o którym mowa, zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 1072 osób. Sondaż realizowano od 16 do 19 kwietnia 2021 roku.

Wyniki sondażu odbiegają jednak znacząco od tych, które w ostatnich dniach przedstawiają inne ośrodki badawcze, m.in. IBRiS. W oczy rzuca się zarówno bardzo wysoki wynik Polski 2050, jak i niezwykle niski wynik PSL, które plasuje się w większości sondaży na granicy progu wyborczego (5 proc.).

Social Changes to ośrodek badawczy, który często wykonuje badania dla serwisu wPolityce.pl. Firma powstała w 2014 roku, a jej szefem jest Marek Grabowski. Grabowski to także prezes Fundacji Mamy i Taty, która realizuje kampanie medialne na zlecenie rządu – przypomina Onet w jednej z analiz dotyczących ośrodka.

