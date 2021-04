Plan PiS na walkę z opozycją ws. Funduszu Odbudowy. „Prezes ich ogrywa”

Opozycja nie zamierza poprzeć PiS podczas głosowania nad Funduszem Odbudowy, ale partia rządząca ma pomysł, jak skrytykować za to przeciwników politycznych. Jak dowiedzieliśmy się, w polskich mediach mają pojawić się komentarze polityków z Parlamentu Europejskiego. Europosłowie PiS będą tłumaczyć, dlaczego umowa o zasobach własnych powinna być szybko przegłosowana w Polsce i apelować do lidera Europejskiej Partii Ludowej (EPP), by członkowie partii należących do EPP w polskim Sejmie głosowali razem.

Kolejnym krokiem do przekonania opozycji do poparcia Funduszu Odbudowy ma być zaproszenie przez prezydenta Andrzeja Dudę liderów Zjednoczonej Prawicy i innych sił w polskim parlamencie.