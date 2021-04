PiS szuka zgody? Nieoficjalnie: Szykuje się spotkanie liderów prawicy

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ma się spotkać w niedzielę 25 kwietnia ze Zbigniewem Ziobrą (Solidarna Polska) i Jarosławem Gowinem (Porozumienie) – podaje Wirtualna Polska, powołując się na nieoficjalne ustalenia. Celem spotkania ma być poszukiwanie zgody i złagodzenie konfliktu, jaki trawi Zjednoczoną Prawicę.

Przypomnijmy, że najnowsza odsłona sporu dotyczy dwóch bardzo ważnych dla PiS projektów. Pierwszy to głosowanie nad likwidacją Otwartych Funduszy Emerytalnych. Sejm miał zająć się tym rządowym projektem we wtorek 20 kwietnia, jak się jednak okazało, do głosowania w ogóle nie doszło. Z informacji „DGP” wynika, że powodem był sprzeciw Solidarnej Polski i Porozumienia, a nawet i w samym PiS ma nie być w tym temacie zgodności. Druga kwestia to Fundusz Odbudowy. By Polska otrzymała zastrzyk gotówki od UE, musi przegłosować projekt, który proponuje rząd. Ale i tu nie ma zgodności – Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry od samego początku dyskusji nad wspomnianym projektem deklaruje sprzeciw, nie zgadzając się na „uwspólnotowienie długów”.

Spotkanie koalicjantów zakończy spór?

W konsekwencji trwa przepychanka – każdy z koalicjantów stara się ugrać coś dla siebie, trzymając w garści głównego rozgrywającego – lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego. Bez Ziobry i Gowina Kaczyński nie przegłosuje tego, co chce, a Ziobro i Gowin bez PiS – jak wynika z sondaży – nie mają szans na ponowne wejście do parlamentu.

Jak wynika z nieoficjalnych głosów polityków prawicy, spodziewają się oni nowej umowy koalicyjnej. – Nie ma mowy o rządzie mniejszościowym, ani o przyspieszonych wyborach – mówią WP politycy PiS. W niedzielę ma nastąpić kolejna już próba pogodzenia zwaśnionych stron. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że między koalicjantami nie ma zaufania, co znacząco utrudnia plany o wspólnym starcie w kolejnych wyborach.

Czytaj też:

Wyborcy PiS chcą rozpadu Zjednoczonej Prawicy? Ten sondaż nie pozostawia żadnych złudzeń